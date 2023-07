Vary 7: Naše generace nikdy neřešila rovnováhu mezi prací a soukromím

Dva své filmy – romantické drama Minulé životy a Druhou šanci s Ewanem McGregorem – uvedla v Karlových Varech veteránka americké nezávislé scény, producentka Christine Vachon. Od 90. let je dvorní producentkou režiséra Todda Haynese, s nímž natočila například hudební filmy Sametová kocovina (Velvet Goldmine) nebo Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (I’m not there), oscarové dobové drama Daleko do nebe (Far from Heaven) i jeho nejnovější snímek May December uvedený v Cannes „Za posledních několik let jsem natočila víc filmů než kdy předtím. Jen musíme víc přemýšlet, co dělá ten který film vhodný pro kina,“ říká.

Vyrostla jste v New Yorku v 70. a 80. letech. Zašla jste někdy do slavné Warholovy The Factory na Union Square – pobočky původního klubu otevřené do roku 1983?