Takové nedorozumění. Kdy se může vrátit komik, který sexuálně obtěžoval kolegyně

Pokud prominentní komik opakovaně masturbuje před svými kolegyněmi, za jak dlouho – pokud vůbec – se má vrátit na pódium? To je hlavní a nejprovokativnější otázka, kterou předestírá dokument Sorry/Not Sorry, jenž měl premiéru na festivalu v Torontu. Jeho autorky Caroline Suh a Cara Mones se vrací k případu Louise C. K., který v roce 2017 vynesl na světlo článek New York Times a jenž potvrdil letité spekulace o jeho sexuálně agresivním chování.

Tehdy padesátiletý komik patřil ke špičce ve svém oboru. Mnohými byl považovaný za génia. Louis C.K. přiznal, že všechna obvinění jsou pravdivá a kajícně i strategicky se stáhl ze scény. Předloni se na ni ovšem plně vrátil stand upem Sorry, který z velké části staví právě na jeho „prohřešcích“ a s jehož názvem si dokument ironicky hraje. Ze svého skandálu tak vytěžil maximum pro úspěšný comeback v atmosféře, kdy by nemalá část lidí na kauzu nejraději zapomněla.