Staré skříně, zázraky a sexuální obtěžování

Mária Topolčanská má za sebou rok a půl ve funkci rektorky pražské Akademie výtvarných umění - a pokud se chcete zblízka podívat, v jakém prostředí pracuje, máte až do neděle tu nejlepší možnost. Na AVU probíhá prezentace letošních diplomových prací. Je jich jen šestatřicet, o dvanáct míň než loni. Diplomantky a diplomanti dostali kvůli covidové výukové pauze možnost závěrečné práce o rok odložit a řada z nich to udělala. Kdo to stihl letos, měl unikátní šanci mít mnohem víc prostoru než obvykle. I kvůli tomu je letošní ročník absolventek a absolventů jeden z vůbec nejsilnějších, jaký jsem na škole kdy viděl – a to ji sleduji skoro čtvrtstoletí.

Začněme malbou. Vynikající malířky a malíři z akademie v posledních letech paradoxně vycházejí zejména z ateliéru kresby, který ovšem vedou vynikající malíři Jiří Petrbok s Martinem Gerbocem. Petrbok letos ze školy odchází po neuvěřitelných osmadvaceti letech, v kresebném ateliéru nejdřív začal učit jako asistent (nedávno zemřelé) Jitky Svobodové a už v něm zůstal. Loučení je to pro něj důstojné, neboť v ročníku měl mimo jiné i Marcelu Putnovou.