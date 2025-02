Seriály na únor: Zatopené Dánsko, Bílý lotos míří za duchovnem, prezident v důchodu zachraňuje svět

Duch devadesátých let ožívá v seriálové produkci. V únoru se vrací třetí řadou akční přímočarý Reacher. Z „jednodušších“ časů si částečně vypůjčuje i politický konspirační thriller Nultý den v hlavní roli s Robertem De Nirem. Obsazením osmdesátiletého herce seriál patří i do stále silného trendu takzvané geriakce, tedy dílech se staršími akčními hrdiny, kteří stále mají společnosti co dát. Michael Fassbender rozšiřuje už tak početné řady špiónů v seriálu The Agency a dánský režisér Thomas Vinterberg přenáší svůj režijní um poprvé do formátu seriálu (Rodiny jako ta naše). O svých seriálových schopnostech naproti tomu už nemusí nikoho přesvědčovat Mike White, autor hitu Bílý lotos. Třetí řada by znovu mohla být událostí roku.