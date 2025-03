Seriály na březen: Konec italské aristokracie, české Potížistky, mrtvola v Bílém domě, zákulisí Hollywoodu

Gepard, 5. března (Netflix) Platforma pokračuje ve vytěžování světových knihoven adaptací dalšího ikonického románu – Geparda italského spisovatele Giuseppa di Lampedusy. Jeho první velkolepé převedení do snímku z roku 1963 od Luchina Viscontiho bylo ověnčené Zlatou palmou z Cannes a patří ke klasice s pověstí jednoho z nejlepších italských velkofilmů. Visconti do ságy ze Sicílie o hroutícím se aristokratickém světě ve druhé polovině 19. století na pozadí dramatických politických změn a předzvěsti sjednocení Itálie Giuseppem Garibaldim obsadil do role stárnoucího tradicionalistického italského prince Salina Burta Lancastera a do role jeho revolucionářského synovce Tancrediho Alaina Delona. Tvůrci seriálu jdou „národní“ cestou. Do šestidílné série natáčené v lokacích na Sicílii obsadili převážně italské herce: Kim Rossi Stuart hraje prince Salinu, Saul Nanni je Tancredi. Romance druhého zmíněného s dívkou Angelicou (Deva Cassel) je v centru příběhu, v němž se musí rozhodnout, zda se přidá k revoluci, nebo zůstane na strýcově straně.