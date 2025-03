Gangy ve Švédsku, Číňané v Africe, traumata v Sýrii. Pět osobních tipů na festival Jeden svět

G – 21 scén z Gottsundy (G – 21 Scenes from Gottsunda) Švédská Uppsala není proslulá jen univerzitou, ale také gangy na jejích předměstích. Je to podobné jako v jiných větších švédských městech, na jejichž okraji byla postavena panelákové sídliště, v nichž dnes žijí téměř výhradně uprchlíci (a jejich děti). Do Švédska přicházeli ve velkém od osmdesátých let, zprvu hodně z kurdských oblastí Iráku, poté ze Somálska, z Bosny, Kosova. Právě kvůli segregaci a nedostatku kontaktů se švédskými domorodci se mnozí z nich nezačlenili do švédské společnosti a na předměstích vyrostly mocné násilné gangy. Režisér Loran Batti na uppsalském předměstí Gottsundy vyrostl: jako jeden z mála uspěl a odešel žít jinam, zatímco se jeho kamarádi z dětství a puberty stali gangstery. Jeho původ mu umožnil natočit jedinečný portrét života ve švédském ghettu. Pracoval na něm pět let. (Reportáž Respektu Gangy Göteborgu si můžete přečíst zde)