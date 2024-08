Delon nehrál, Delon byl

Jeden z vůbec nejslavnějších herců evropské kinematografie, který zemřel 18. srpna ve věku 88 let, v sobě spojoval uhrančivou krásu s mrazivou nepoznatelností. Tyto kvality bývají obvykle připisovány ženám obsazovaných do rolí femme fatale, ale Delon s nimi zacházel s až nemilosrdně maskulinní tvrdostí. A je to také jeden z mnoha protikladů, který charakterizoval jeho život i herectví, v němž se – jak upozorňuje nekrolog v listu Le Monde – elegance pojila s násilím a progresivní činy s konzervativní názory.