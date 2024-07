Čapek nebyl naivní a hlavně nepropagoval svoje ego

Při natáčení jsme se bavili hodně, před ním jsme se sešli jen párkrát. Do struktury scénáře už se tolik sahat nedalo, ale v detailu ho ta setkání ovlivnila. Sjížděli jsme se den předem. Okoukli, co se událo za ten měsíc, co jsme se neviděli, co vyrostlo, co by se dalo využít. A během večera si nastavili další dva dny. Základ byl daný, ale existovaly průduchy, kterými se do něj mohla dostávat improvizace.