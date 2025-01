Byznys na oscarovém koberci: Stojí propojení luxusní módy a Hollywoodu na křižovatce?

Dalo by se to přirovnat ke svéráznému bojovému pokřiku. Otázka „Koho máte na sobě?“ (Who are you wearing?), kterou hollywoodským herečkám a hercům kráčejícím po červeném koberci kladli a kladou reportéři, se postupně stala charakteristickou součástí Oscarů. Zatímco v obecné představivosti jsou Oscary o filmech, luxusní róby a to, jaký návrhář koho obléká, je pro ně neméně důležité. Ne-li dokonce důležitější.