Atomový výbuch podle Nolana. Oppenheimer láká diváky na zážitek z obřího plátna

Vzít si dovolenou na návštěvu kina se zdá být trochu radikální krok. Jak ale aktuálně ukazuje snímek Oppenheimer, je to krok, který je řada diváků ochotných udělat. Stejně jako si koupit lístek týdny dopředu, aby si pojistili ten nejlepší možný zážitek, který díky unikátním použitým technologiím a formátům slibují tvůrci i kinaři. Do pražského sálu IMAX, který to nabízí, prý míří diváci z celého kontinentu.

Kampaň kolem nejnovějšího filmu Christophera Nolana je tak další bitevní linií filmového průmyslu, který se snaží přitáhnout do kin post-pandemické diváky. A jako už tolikrát v minulosti, Hollywood znovu sahá po technologiích, aby překonal krizi, v níž se ze svého pohledu nachází.

Vidět neviditelné

U životopisného filmu o jednom z otců atomové bomby J. Robertu Oppenheimerovi jsou formát a technologie zpracování a následná projekce stejnou atrakcí jako jméno režiséra. Kampaň stála na slibu výjimečného zážitku z kina díky formátu IMAX, který - laicky řečeno - znamená větší plátno, větší obraz a lepší zvuk. V případě Oppenheimera pak i vyšší rozlišení obrazu a estetiku tradičního filmového pásu - který je v digitální éře už spíš výjimkou - díky 70mm IMAX kinofilmu, na který Nolan části snímku natáčel. Na míru mu ho vyrobila firma Kodak.

Stručně řečeno, obří plátna IMAX s vyšším formátem obrazu mají nabídnout více ze scény v porovnání s klasickými horizontálními plátny. Explozivní testy atomové bomby, nekonečnost pustiny Los Alamos nebo ztvárnění oku neviditelných světů kvantové fyziky tak mají být epičtější než v běžném kině.

Režisér technologii vypíchl i během zdravice namluvené pro kino IMAX na pražské Floře, které je spolu s londýnským jedním ze dvou v Evropě, kde se dá Oppenheimer promítat tak, jak ho Nolan zamýšlel. „Film IMAX oživuje obrazy. Od rozlišení a barev až po ostrost a celkovou kvalitu se nic nevyrovná použití filmových kamer IMAX,“ řekl.