Vary 10: Naděje podle Kaurismäkiho, hororová matka, soudní pitva jednoho manželství

Pro filmy často platí, že co divák to názor. Osm filmových kritiček, kritiků a dramaturgů oslovených do tradiční ankety Respektu o největší filmové zážitky právě skončeného festivalu v Karlových Varech se ale překvapivě shodlo, že Aki Kaurismäki je stále ve formě, byť by se mohlo zdát, že natáčí pořád totéž. Jeho nový snímek Karaoke blues (v originále Spadané listí) v hodnocení jednoznačně vede. V závěsu je Anatomie pádu, vítěz z Cannes, nebo Unavená naděje, nový opus tureckého režiséra Nuri Bilge Ceylana. Z českých snímků se v hodnocení opakovaně objevovala hororová absurdní komedie Přišla v noci.