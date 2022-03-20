Korejský poloostrov

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5 článků
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Kultura
•
3 minuty
Fermentací za mír
Karolína Vránková
•
20. 3. 2022
Civilizace
•
11 minut
Medicína v zemljankách
Českoslovenští zdravotníci vyslaní do korejské války žili vlastní verzi seriálu M.A.S.H.
Jan Adamec
•
25. 10. 2020
Denní menu
•
3 minuty
Překroč hranici, zasaď strom, slib jaderné odzbrojení. Začalo usmiřování Korejí
Petr Horký
•
27. 4. 2018
Denní menu
•
3 minuty
Kim je ochoten jednat o jaderném programu. O co hraje, spekuluje svět
Jiří Sobota
•
7. 3. 2018
Denní menu
•
2 minuty
Jihokorejský prezident balancuje mezi tvrdým přístupem a vstřícností ke Kimovi
Barbora Chaloupková
•
26. 2. 2018
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