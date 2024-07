 Zmrtvýchvstání jednoho mokřadu aneb Jak v Česku vypadá obnova divoké přírody

Nohy v holinách čvachtají po podmáčené louce a místy se boří do bahnitých kaluží. Vzduch je v dusném letním ránu plný vlhkosti, bzučení much a dotírajících komárů. Po chvíli chůze se podmáčená louka mění v neprostupný močál s hlubokými tůněmi plnými vody, které další cestu prakticky vylučují. Jsme na Sedmihorských mokřadech, rašeliništi nedaleko Turnova táhnoucím se podél říčky Libuňky. Nepůsobí zrovna jako místo, kam by se chtěl člověk vydat na nedělní procházku. Z pohledu ochránců přírody jde nicméně o mimořádně cenný kousek země.