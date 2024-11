Zlaté časy za Husáka. Více než polovina lidí v průzkumech oceňuje bývalý komunistický režim

Nový průzkum STEM zvaný „35 let demokracie“, zveřejněný letos v říjnu, pár týdnů před výročím listopadové revoluce, pak ukázal hloubku problému: Téměř třetina obyvatel Česka (31 procent) podle něj pokládá předlistopadové poměry za lepší než současnost a dalších 21 procent je považuje za „asi tak stejné“. Nostalgie po době komunismu převládá mezi lidmi nad šedesát let věku, ale cítí ji i plná třetina mladých od osmnácti do devětadvaceti let.