Žádní hackeři, žádné odposlechy, žádný Musk. Evropa chce vlastní družicový internet

V situaci, kdy evropské pozemní komunikační sítě závisejí na součástkách z Číny, třeba od firmy Huawei, by nový způsob spojení mohl zvýšit evropskou bezpečnost. Zároveň by měl pokrýt i „mrtvé zóny“ včetně polárních oblastí, kde internetové připojení zatím chybí. Nebo kde by chybělo, kdyby vypadl pozemní mobilní signál, ať už kvůli hackerskému útoku, nebo třeba povodni. Místní policie, hasiči či záchranáři by v takovém případě „ohluchli“ – právě pokud by neměli možnost zajistit si spojení přes družice.