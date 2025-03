Vítejte na mém kanálu, milá vnoučata

„Tohle je třeba taková detektivní hra na motivy povídky Černý kocour Edgara Allana Poea. Hráč musí vyřešit záhadu – otevírat různé dveře, spojovat předměty a vytvářet z nich nástroje. Vyžaduje to soustředění. Už jsme to hráli, ale člověk časem zapomene, jak se některé úkoly řeší,“ popisuje Miroslav, zatímco se snaží ve hře dostat do tajemného panství. Jiné jejich oblíbené hry jsou zaměřené na logické a analytické myšlení nebo na postřeh. „Nemám ráda násilí, takže by mě ani nenapadlo hrát nějakou střílečku. Tyhle hry jsou ale fajn. Člověk u toho zábavnou formou trénuje mozek,“ říká Hana. Psychologické a neurologické studie její postřeh potvrzují – videohry skutečně mohou pomáhat předcházet stařecké demenci, zbystřují mysl a přispívají k psychické pohodě.