Tramp je protipól digitálního světa. Proto i v 84 letech pořád přespávám v lese

Oním bělovlasým mužem je totiž Marko Čermák, ilustrátor Rychlých šípů od spisovatele Jaroslava Foglara a další dobrodružné literatury pro mládež. Komiksové příběhy o nerozlučné pětici kamarádů, které spolu s Foglarem vytvářel od šedesátých let minulého století, jsem v dětství hltal, stejně jako „foglarovky“ Chata v Jezerní kotlině, Hoši od Bobří řeky a spoustu dalších Čermákem ilustrovaných děl tohoto žánru. Jejich hrdinové zakládali party, vydávali se tábořit do lesů, to vše ve jménu nerozlučného „kamarádství“.