Srbové nechtějí těžit lithium. Vláda ale ano, může jí to pomoci odcizit veřejnost Evropě

To množství chvály – Srbska i dalších zemí – je naprosto iritující a nereálné,“ říká Boško Jakšić, analytik a dlouholetý šéfredaktor zahraničněpolitické rubriky deníku Politika, a dodává: „To všechno je v zájmu peněz. Zdá se mi, že vstupujeme do nové fáze. Po stabilokracii, kdy byly kvůli stabilitě a bezpečnosti tolerovány všechny autoritářské tendence v regionu, je nyní důraz kladen na ekonomiku a na Plán růstu, v jehož rámci má být v regionu rozděleno šest miliard dolarů. Je to sice formálně podmíněno stavem právního státu a institucí, ale vidíme, že to absolutně nemá žádnou spojitost s realitou. Výplaty začnou, přestože v oblasti reforem a demokratizace nejsou žádné výsledky.“