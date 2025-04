„S válkou to není tak horké.“ Svět podle voličů hnutí ANO

„Když k nám Babiš přišel do práce, ptal se, jestli věříme, že bude válka,“ popisuje Eva náhodné setkání. Šéf ANO riziko, že se Rusko v případě porážky Ukrajiny vydá dál do Evropy, s oblibou bagatelizuje, Eva to ale vidí jinak. Když před třemi lety začala invaze, bála se, že bude ruská armáda za pár týdnů v Praze. „Fakt jsem věřila, že sem Rusové přijdou, měla jsem sbaleno,“ vzpomíná. Dnes už takovou obavu nemá, strach z Ruska ale pořád cítí. Podle ní by proto Česko mělo dál finančně podporovat Ukrajinu, která „brání nás všechny“, což Babišovo hnutí naopak vehementně odmítá. Eva podporuje i plán dávat tři procenta HDP na obranu, který přijala Fialova vláda a ANO s ním po počátečním odporu dnes už souhlasí.