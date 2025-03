Rebelové si na Ficovi vytrucovali ministerská křesla, ale stabilita vlády je dál křehká

Politologové a slovenští političtí komentátoři ale upozorňují, že ani tah s rozdáním ministerských křesel, ke kterému tři zmínění poslanci Fica dotlačili, nejspíše pevnost koalice nezajistí na dlouho a stabilita vlády tak může být jen dočasná. „Obdarovaní“ totiž nemají za sebou žádnou politickou sílu a skupinu lidí v parlamentu, která by se jejich umístěním do vrcholných funkcí cítila uspokojena a udrželo ji to pohromadě. Migaľ a Šalitroš jsou po vyloučení z Hlasu nestraníci, Huliak už vloni s dalšími dvěma kolegy (Pavol Ľupták a Ivan Ševčík) opustil poslanecký klub SNS a stal se nezařazeným poslancem, tedy také sólistou.