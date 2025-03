Půst a klanové uvažování vystřídalo nekonečné čekání na azyl. Uprchlíci natočili své rakouské životy

Čtyři hlavní hrdinové. Čtyři telefony. Čtyři roky. Tak vznikal dokument Karavana režisérky Lucy Ashton, který byl minulý týden uveden v rámci festivalu Jeden svět. „Byl to experiment a chtěla jsem zkusit, jak daleko můžu zajít,“ přiznává britská dokumentaristka. Jako dlouholetá novinářka chtěla na chvíli vykročit z obvyklého formátu své práce, kdy přijede do cizí země, stráví v ní pár týdnů a o jejích problémech pak natočí dokument, v němž britský vypravěč přes záběry ztrápených lidí popisuje, co prožívají. Chtěla dát svým hrdinům možnost, ať se vyjádří sami.