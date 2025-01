Prezident pro Respekt: Ukončení muniční iniciativy by popřelo úsilí pomáhat v boji proti agresorovi

„Dokud nebude uzavřen mír, nemůžeme přestat podporovat Ukrajinu,“ reaguje na to prezident Petr Pavel. „Na muniční iniciativě se podílejí desítky zemí, našich spojenců. Máme závazky i k nim. Předčasné ukončení by bylo nejen porušením takových závazků, ale také popřením našeho dlouhodobého úsilí pomáhat v boji proti agresorovi. Je to i v našem bezpečnostním zájmu. Musíme se chovat zodpovědně, předvídatelně a dotahovat věci do konce,“ řekl Respektu.