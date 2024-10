Potřebujeme nutně novou knihovnu, tělocvičnu, kino a stadion. Zn.: Spěchá

Děti běží z družiny a obyvatelé sídliště projíždějí za slunného dne na kole. Obě strany ulice lemují haldy poničených regálů, skříní, židlí a lina čekající na odvoz popelářů, kteří by měli vše svážet do bývalých opavských kasáren k další likvidaci. „Venku leží nějakých devět tisíc knih, které se nám nepodařilo vynést do vyšších pater školy,“ ukazuje na hromadu ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová, která bydlí jen pár ulic od pobočky. Osudnou sobotu byla jednou ze dvou pracovnic knihovny, které první vyrazily zachraňovat, co se dalo – ihned poté, co z magistrátu přišla zpráva, že původně ohlášená padesátiletá voda bude nakonec podstatně horší.