Piráti mluví o velkém úspěchu, místo díků ale Ivan Bartoš čelí výzvám k odchodu z vlády

Deset dní po úřednickém výsadku se pak v Přelouči ohlásil sám ministr. Přijel a chtěl vidět, jak místní referent umí to, co mu předtím ministerští úředníci ukazovali, tedy vytvořit v novém systému dokument. Znamená to tedy, že v Přelouči už nástrahy digitalizovaného stavebního řízení zvládli? „To se nedá říct,“ reaguje Dobruský. „Ukazovali jsme si to na jednoduchém řízení, které nevyžadovalo závazná stanoviska jiných úřadů. Pouze hygienika, a to si stavebník postaru obstaral sám.“