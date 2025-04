Novinářka Nora Fridrichová zase bude moct do sněmovny. Kdo jí zakázal vstup?

V tu chvíli měla za sebou první tři díly svého nového pořadu a na to, že by přestala plnit podmínky pro práci novinářů – a jak se toho dopustila –, ji nikdo z tiskového odboru neupozornil. V situaci, kdy mnozí politici roky volali po zrušení jejího pořadu 168 hodin v České televizi, v němž jim vadilo i to, že je kamera konfrontuje s otázkami bez předešlé domluvy, v níž by rozhovor odsouhlasili (a nový ředitel ČT Jan Souček ho vloni v létě skutečně zrušil), a Nora Fridrichová léta figurovala hodně vysoko na pomyslném žebříčku politickou scénou neoblíbených novinářů, může náhlý zákaz vstupu do sněmovny působit jako vítězství politické vůle.