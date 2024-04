Nejtěžší střídání v kariéře Jaromíra Jágra

Z Prahy do Kladna je to jen asi dvacet kilometrů, ale cesta vypadá trochu jako zvláštní pouť v čase. Zvláštní proto, že není poznat, do jakých časů (do jaké minulosti) se vlastně vracíme.

Hned vedle náměstí leží legendární kladenský brownfield s někdejšími doly, výsypkami a hutěmi. Prostor, který kdysi býval jedním z úhelných kamenů průmyslové podstaty českých zemí a kde stávala i legendární Huť Poldi, dnes vypadá jako chaotické sídlo stovek firem s ostrovy náletových rostlin, mnoha provizorními budovami a cestami, které čekají na opravu. Nad tím se tyčí torza koksovny, hutí a továrních hal z doby, kdy se uhelný prach, který lze stále vidět na zbytkách budov, považoval za něco krásného.

To opačná strana od náměstí vypadá jako lepší adresa. Za řadami ulic a sídlištěm je zeleň a na jejím okraji stojí další historický objekt spojený se slavnou minulostí Kladna – zimní stadion z roku 1949. Ten dostal nedávno novou střechu a fasádu, víc pozornosti však vzbudil letos v únoru protest zdejších příznivců hokeje, kteří si po šestnácté prohře svých Rytířů v řadě přinesli na další ligový zápas výbavu jako k rybníku a na poloprázdné tribuně si během hry začali pinkat badminton, hrát na kytary a ležet na dece. Majiteli Rytířů Kladno Jaromíru Jágrovi pak vzkázali: „Fandíme tak, jak ty vedeš klub.“

Teď uprostřed dubna ovšem vypadá kladenský zimák úplně jinak. Plážové deky a kytary zůstaly doma a opět došlo na klubové šály a dresy s Jágrovým jménem. Ne že by se vedení klubu v očích fandů nějak výrazně změnilo. Ale pro Rytíře se konec sezony už potřetí za sebou nese v podobě neslavně proslulé baráže, tedy boje o udržení v lize – a po čase je opět vyprodáno.

Celá galerie

„Udobřili jsme se,“ krčí rameny jeden z diváků oblečený do dresu s číslem a jmenovkou majitele klubu. „Proč jsme se udobřili? Protože baráž.“ V hale je i Milan Nový, legenda klubu a historicky nejlepší československý střelec. I on komentuje „plný dům“ slovy, že se fanoušci s Jágrem usmířili. „Šlo to těžko. Proč? O tom nechci mluvit, ani mě to nezajímá. Hlavní je teď vyhrát baráž,“ sděluje legenda a zkouší odmítnout dvojici příznivců hostujícího vsetínského týmu, kteří přišli k Novému s nabídkou domácí slivovice.

I Jaroslav Zelenka z vedení kladenského fanklubu říká, že boj o udržení v lize je časem, kdy musejí jít všechny spory stranou, protože „hlavní je udržet ligu“. S Jágrem jako majitelem klubu se prý sešli a požádali ho o cosi jako dlouhodobější vizi rozvoje klubu. „Chceme, aby lidi dostali informaci, že má smysl na hokej chodit,“ vysvětluje Zelenka.

Tu postrádá i starší muž usazený na tribuně za trestnými lavicemi. Říká, že si letos koupil roční permanentku naposledy a příští rok už s ní nepočítá.

„Ty protesty fandů trvaly tři nebo čtyři utkání a pak ustaly. Asi jim Jágr něco napovídal, oni se uklidnili, ale problémy tady zůstanou,“ rozhazuje rukama. Co mu vadí? „Tak třeba – proč Jágr jako majitel postává na střídačce? Mluví do toho trenérům a oni kvůli tomu odcházejí.“