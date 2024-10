Nejdůležitějším příspěvkem k ochraně klimatu je cenově dostupné a kvalitní bydlení ve městech 

Fakt, že se lidé houfně stěhují na předměstí nebo do městeček v blízkosti metropole, podle něj ukazuje jednu podstatnou věc: města dnes nefungují dobře. A je to průšvih pro klima – nejen v podobě zastavěné krajiny a tisíců aut dojíždějících pendlerů. Města zabírají jen minimum zemské plochy, zhruba dvě procenta, ale produkují tři čtvrtiny všech skleníkových plynů. Zároveň nabízejí nebývalou koncentraci inženýrských a dopravních sítí, které je možné ekologicky proměnit. Metropole (které zároveň disponují koncentrací kreativity) tak mohou zásadně přispět k ochraně klimatu. „Green deal se bude uvádět do života hlavně ve městech,“ říká sociální demokrat Czernohorszky.