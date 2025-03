Mír, nízké ceny, vysoké platy a návrat Bobošíkové. Hnutí Stačilo! představilo lídry do sněmovny

Na politické scéně se opět objevuje Jana Bobošíková, tentokrát jako jednička Stačilo! ve Středočeském kraji. Před 21 lety byla zvolena za hnutí Nezávislí do europarlamentu, její další pokusy uspět ve veřejném prostoru byly neúspěšné: kandidovala na prezidentku, do sněmovny i do Senátu nebo usilovala o post ředitelky České televize.