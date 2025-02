K čemu je dobrá povodeň. Obyvatelé České Vsi si nikdy nebyli bližší

V třípatrové budově hotelu Zlatý Chlum obsazuju poslední volný pokoj. Ráno při snídani je v restauraci hotelu, pojmenovaném po nedalekém vrcholu s výhledem na Jeseníky, narváno, jarní prázdniny a okolní příroda sem v druhém únorovém víkendu přilákaly mnoho českých i polských rodin. Když jsem tu byla před třemi měsíci naposledy, v hotelu bylo ubytováno jen pár dobrovolníků, kteří do obce Česká Ves přijeli pomoci uklízet po povodni. V pokojích jsme nouzově topili přímotopy, protože voda vylitá vloni v září z koryta řeky Bělá zničila kromě kongresového hotelového sálu i kotel, a jíst nebylo co: restaurace nefungovala a zavřeno měly i oba místní obchody nasáklé vodou. To už teď neplatí.