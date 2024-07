Končí noviny, které páchaly těžký zločin

Když Andrej Babiš vstupoval do politiky, koupil si největší deník MF DNES, aby měl kontrolu nad tím, co se bude o něm a jeho protivnících psát. Do klína mu přitom spadl i sesterský a méně vlivný list – Lidové noviny. Předseda ANO to možná ani nevěděl, ale tím se stal aktérem víc než stodvacetiletého příběhu, jenž svojí délkou a dramatičností nemá na zdejší mediální scéně obdoby. Nyní vydavatel oznámil, že tento příběh končí. Lidové noviny se v omezené podobě přesouvají na internet a dá se čekat, že uprostřed klesajícího zájmu o tradiční noviny skončí úplně. Jaký příběh tedy končí?