Když nebude Škodovka, nebude ani Česko 

Málo se to ví, ale už 25 let působí v centru Mladé Boleslavi vedle kostela svatého Bonaventury soukromá vysoká škola provozovaná největší tuzemskou automobilkou. Vzdělává se tu kolem 1300 studentů. Nejde o lidi, kteří zamíří na směny do výroby, ale spíše o experty pro škodovácké kanceláře a laboratoře, v nichž se rodí budoucnost značky. Škoda Auto si takhle vychovává své konstruktéry, obchodníky nebo IT specialisty.