Jste unaveni neustálou komunikací? Zkuste někomu napsat dlouhý osobní e-mail

Píše mi německá kamarádka žijící v Londýně, se kterou jsme se potkali před dvaceti lety v Anglii na Erasmu a navzdory fyzické vzdálenosti se nám podařilo udržet kontakt. Zkoušeli jsme to různými digitálními nástroji, je to ale právě pravidelná korespondence přes e-mail, která naše přátelství skutečně drží naživu. Mezi jednotlivými zprávami byly pauzy trvající často i pár měsíců, nikdy jsme ale nepřestali docela. Za těch dvacet let jsme si jich vyměnili pár stovek a navzájem se v nich zpravovali o velkých životních zvratech i každodenních maličkostech: o nových partnerech, oblíbené hudbě, stěhování, zážitcích z cest, momentální náladě, brexitu nebo narození dětí. V tom nejnovějším píše o tom, jak prožila léto, že se chystá na změnu profesní dráhy, a taky se svěřuje, že ji coby unavenou matku v poslední době naplňuje tanec.