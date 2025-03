Evropská rada podpořila možnost půjčit si miliardy eur na obranu

Lídři Evropské unie se dohodli, že musí rychle najít finance k investicím do obrany. Na mimořádném zasedání Evropské rady v Bruselu jednomyslně podpořili záměry Komise vytvořit mechanismus, skrze který by si jednotlivé země mohly půjčit na investice do vlastní bezpečnosti. Šéfka evropské komise už dříve v tomto týdnu mluvila o tom, že by si státy mohly půjčit dohromady až 150 miliard eur. Tuto částku v závěrech z jednání státy "vzaly na vědomí" - o konečné podobě se bude ještě jednat.