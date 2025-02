Evropa je na bodu zlomu. Musí zbrojit a postavit se Trumpovi

„Byla to do jisté míry evropská noční můra,“ bilancoval to posléze sám Heusgen v rozhovoru s německou ZDF. Zároveň se podle něj mnohé vyjasnilo – a sice „že Amerika pod vládou Donalda Trumpa žije v jiném vesmíru“. Otázka, kterou začal naplno řešit celý kontinent, zní, jak se Evropa z této můry probudí a co udělá se svým „vesmírem“, aby v neklidných příštích letech a desetiletích obstála.