Ebola, hladomor, návrat HIV. Konec americké pomoci stojí každou hodinu více než 100 životů

Šéf Trumpovy diplomacie Marco Rubio slíbil, že život zachraňující programy zachová, je však čím dál jasnější, že se to neděje. Nicholas Enrich, asistent administrátora pro globální zdraví v USAID, zveřejnil po svém propuštění poznámky, které publikoval deník The New York Times. V nich odhaduje ničivé dopady snižování programů zahraniční pomoci: až 18 milionů dalších případů malárie ročně a potenciálně 166 tisíc dalších úmrtí; 200 tisíc dětí ochrnutých dětskou obrnou ročně s miliony dalších infekcí; milion dětí, jež nejsou každoročně léčeny pro těžkou akutní podvýživu; nekontrolované epidemie neštovic a ptačí chřipky, včetně až 105 milionů případů jen ve Spojených státech; rostoucí mateřská a dětská úmrtnost ve 48 zemích. Podle dat organizace Impact Counter, která matematickými modely na základě virologických dat modeluje dopady výpadků americké pomoci, nyní každou hodinu v důsledku Trumpova rozhodnutí zemře přes 100 lidí.