Dřív každý v Česku toužil po chalupě nebo chatě. Dnes jsou magickým slovem apartmány

Někteří se zkoušejí i aktivně bránit. Jednou z nich je Pavla Setničková. „Byla jsem překvapená z toho, co se člověk o sobě dozví, když se zapojí do občanské iniciativy,“ říká po více než třech letech fungování spolku Lipensko pro život, který pomáhala dávat dohromady a teď jeho jménem vystupuje na veřejnosti. „Když se zapojíte do ochrany přírody, hned jste ekoterorista. Není to příjemné, ale musím se tomu i trochu smát, když si pod tím představím nás – ty strejdy a tety, běžné lidi –, kteří se prostě jen zajímají o to, kde žijí.“