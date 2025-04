Dluh, vyšší daně i omezení výdajů. Tým expertů vypracoval analýzu, kde vzít víc peněz na armádu

Česko loni poprvé od vstupu do NATO skutečně vydalo slibovaná dvě procenta HDP na obranu, ke kterým se jako členská země zavázala. A stejně jako většina evropských zemí chce do armády dávat stále více peněz. Otázkou zůstává, jak to udělat. Odpovědět se na to ve své analýze snaží bezpečnostní experti a ekonomové z Centra veřejných financí a Peace Research Center Prague při Univerzitě Karlově. „Dvě procenta HDP jsme na obranu měli dávat v posledních 20 letech, v období míru,“ vysvětlil na prezentaci analýzy jeden z jejích autorů Vojtěch Bahenský z PRCP.