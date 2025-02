Cože, první lyžařské mistrovství světa bylo tady v Jankách? Taky jsem tomu nevěřila

Janské Lázně působí ve všední odpoledne na konci ledna ospale a opuštěně. Lázeňské městečko v srdci Krkonoš je ponořené do mlhy a deště, po promenádě se trousí jen pár odvážlivců, kteří si po lyžování na svazích blízké Černé hory přicházejí dát něco na posilněnou do místní kavárny Kolonáda. Před vchodem do vyhlášeného podniku míjejí ze sněhu vytesaný nápis „100 LET“. Vlivem oblevy pomalu taje a může to působit symbolicky: většina kolemjdoucích netuší, k čemu odkazuje, a kdyby jim to někdo prozradil, nejspíš by se stejně zdráhali uvěřit.