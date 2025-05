Co unese Danuše Nerudová. Pohled za kulisy života jedné z nejostřelovanějších českých političek

Kritici se jí okamžitě vysmáli, věta začala žít na sociálních sítích svým životem a v části publika posílila pocit, že Nerudová není zrovna nejbystřejší, když nezná základní historická fakta své země. To o ní ostatně šíří její oponenti, kteří jí dali přezdívku „Blbuše“ a vyčítají jí neznalost a politickou naivitu. Nerudová zároveň nikdy nesedí v koutě a o všechno (tedy i o sporné výroky, jako je tento) je schopna se do krve pohádat. „I tam padlo,“ trvá jednoduše na svém. Aby podtrhla, že to myslí vážně, dala generálskou fotku do dražby a peníze věnovala Ukrajině na boj s Ruskem.