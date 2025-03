Britský premiér žehlí konflikt mezi Trumpem a Zelenským. Evropané na summitu v Londýně řešili pomoc Ukrajině

To ale podle vojenských analytiků neznamená, že se situace pro Ukrajinu bude nadále vyvíjet příznivě: záležet bude právě na pokračování vojenské pomoci, respektive aktuálně tom, zda by Evropa dokázala vykrýt americký výpadek. Analýzy finanční pomoci i výrobních kapacit ukazují, že je to v jejích silách – a závisí na politické vůli.