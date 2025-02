„Ať se Zelenskyj ukáže a vypíše volby.“ Podobně nacistická propaganda za války útočila i na Churchilla

Dejme teď stranou, že v Rusku nebyly férové volby možná dvacet let, že Konečná je předsedkyní komunistické strany, která tu svobodné volby zrušila na čtyřicet let, a že Trump neuznal porážku ve volbách v roce 2020. Jak to ale bylo za druhé světové války v poslední demokratické zemi Evropy, ve Velké Británii?