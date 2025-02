Americký prezident zahájil jednání o míru na Ukrajině tím, že obešel napadenou zemi

Předchozí americká administrativa Joea Bidena přímý kontakt s Putinem od napadení Ukrajiny neudržovala, Trumpův telefonát do Moskvy proběhl, jak vyplývá z ukrajinských reakcí, bez předchozí konzultace s Kyjevem, vláda napadené země se o něm dozvěděla až ex post. Před podobnými jednostrannými rozhovory s Rusy, o nichž by dopředu nevěděla Ukrajina, varoval ještě nedávno Zelenskyj. „Pokud Rusko zůstane samo s Amerikou, Putin s Trumpem nebo jejich týmy, dostanou manipulativní informace,“ řekl krátce před telefonátem Trump–Putin ukrajinský prezident v rozhovoru s týdeníkem The Economist.