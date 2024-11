Znepokojující diagnóza Andreje Babiše

Možný příští premiér této země Andrej Babiš vystoupil ve sněmovně s prohlášením, ve kterém mimo jiné zaznělo: „Naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. A pan premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví. Proto si myslím, že bychom měli mít jediný bod, a to je duševní zdraví pana premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany.“ Nepochybně by se dalo říct, že jsou to další nesmysly, které vypouští, ale tentokrát by se jeho slova neměla jen tak přecházet.