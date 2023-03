Zeman jako věta do učebnic

Na rozhlasové stanici ČRo Plus vznesli ve středu zcela nedůležitou, ale vlastně docela zajímavou otázku: Jak bude jednou historiografie hodnotit politika Miloše Zemana? To samozřejmě ukáže čas, ale proč mu nevyjít trochu naproti… Zatímco u dalších dvou českých prezidentů Václavů Havla a Klause není příliš těžké tipovat, u Zemana se odpověď nehledá snadno. Ale zkusme to jako hru.

O podobě historického narativu se dá samozřejmě mluvit dlouze – v případě zmíněné rozhlasové diskuse půl hodiny - a rozebírat jednotlivé fáze Zemanovy dlouhé kariéry, poměřovat plusy a mínusy. Na konci ale vždy zůstane otázka, co bude tou jednou větou. Jednou charakteristikou, pod níž si budeme nejdůležitější reprezentanty porevoluční politiky jako jednotlivce pamatovat.