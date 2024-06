Udělám všechno pro to, aby zchudli

Mluví o ní jako o zkorumpované pakáži a nabádá své voliče, aby se na ní nedívali. Dnes, tedy ve čtvrtek prohlásil v parlamentu, že udělá všechno pro to, aby zabránil vládou navrženému nepatrnému zvýšení koncesionářských poplatků. A hlavně slibuje, že po svém návratu k moci veřejnoprávní televizi a rozhlas zestátní. To říká v době, kdy přesně to udělali nebo dělají jeho nejbližší političtí spojenci v zahraničí - Viktor Orbán a Robert Fico. Jejich tažení proti nezávislým médiím je přitom spojené s jejich umlčením a všechny Babišovy útoky a výhrůžky vedou k přesvědčení, že je vedený stejnými démony.