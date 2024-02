Trump je zvíře a zároveň jenom špička ledovce

Donald Trump minulou sobotu (opět) překonal sám sebe a vlastně je to dobře. Vždycky je ku prospěchu, když člověk ví, na čem je. A platí to na obou stranách Atlantiku. Američané vědí. Evropané vědí. Nikdo se nemůže na nic vymlouvat.

„Řekl jsem mu – ne, nechránil bych vás, ve skutečnosti bych je (Rusko) pobídl, ať s vámi naloží, jak se jim ksakru zlíbí,“ citoval Trump na jednom ze svých předvolebních mítinků svoje vlastní slova, údajně pronesená na adresu nejmenovaného představitele významné evropské země. Ten se měl Trumpa ptát, zda jeho zemi poskytne vojenskou pomoc i v případě, že nebude odvádět do NATO příslušnou částku. „Řekl jsem mu – musíte zaplatit!“ podtrhl ještě Trump svou neúprosnost před nadšeným davem. Dodejme, že k popsanému rozhovoru pravděpodobně nikdy nedošlo, Trump takové imaginární historky, v nichž se ho nejrůznější mocní lidé světa poníženě ptají na jeho názor, používá na mítincích pravidelně.

Myšleno vážně

Proto Trumpovu otevřenou výhružku, že spojeneckou zemi Severoatlantické aliance předhodí, či snad dokonce „nabídne“ Rusku, někteří velkoryse bagatelizují. „Prosím vás, neblázněte, vždyť je to Trump,“ reagoval tak na dotaz novinářů třeba senátor Lindsey Graham, dříve souputník Johna McCaina a dnes velký Trumpův spojenec. „Jediné, co mohu říct, je, že za Trumpovy vlády nikdo na nikoho nezaútočil,“ dodal ještě. V podobném duchu se nesla i slova bývalého Trumpova republikánského protivníka, senátora Marka Rubia. „Použil příběh, aby ukázal, jak využil svého vlivu, a aby z lidí udělal aktivnější členy NATO,“ vysvětlil člen senátní komise pro výzvědné služby.

V českém kontextu zvolil uklidňující slova šéf opozice Andrej Babiš, který také své stoupence ujistil, že Trumpa není potřeba brát za bernou minci. „V zákulisí je to velmi milý člověk,“ pochlubil se opoziční šéf nadstandardní obeznámeností s osobnostními rysy amerického exprezidenta. „Když ale vyleze na pódium, stává se z něj zvíře,“ dodal, aniž by vysvětlil, co je na animální rozpolcenosti vrcholného politika uklidňujícího.

Mávat nad Trumpovými slovy rukou však rozhodně není namístě (a mnozí, třeba generální tajemník NATO Stoltenberg, to také nedělají). Nejedná se o žádný úlet, bývalý prezident je naopak ve svých postojích k NATO naprosto konzistentní. Vypovězením dohody vyhrožoval už během své první prezidentské kampaně s tím, že spojenci Ameriku jenom zneužívají. Když dnes straší, že nedodrží závazek bezpodmínečné kolektivní obrany obsažený v legendárním článku 5 alianční dohody, říká prakticky totéž, jako když chtěl Ameriku z NATO vyvést.