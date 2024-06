Slovensko jako laboratoř pro zkoumání podstaty odvahy

Slovenský novinář a bývalý šéfredaktor Respektu Martin M. Šimečka dnes přebírá Cenu Františka Kriegla. Ta je udělována Nadací Charty 77 za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii.

Jako kluk jsem slýchal občasné poznámky svého otce, že František Kriegel byl statečný muž, a později jsem také pochopil, proč to říkal. Cena, která odkazuje na tuto statečnost, mi nepřísluší, neboť to, co se v mém případě může některým jevit jako odvaha, byl ve skutečnosti jen důsledek strachu ze selhání, strachu z vlastní zbabělosti.