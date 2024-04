S SPD vládnout nebudeme, slibují špičky ANO. Ale proč tomu věřit?

Jak by asi vypadala česká reakce na hrozbu Putinovy války v Evropě v podání dvojice Andrej Babiš - premiér, Tomio Okamura - ministr zahraničí? Možná se to už příští rok dozvíme. Anebo nedozvíme?

Průzkumy voličských preferencí dlouhodobě ukazují na variantu příští většinové vlády ve složení ANO-SPD. Z chování dalších stran a politického vývoje se navíc zatím nezdá, že by měl Babiš jinou reálnou možnost k návratu do vlády než přes spojení s SPD. Jenže o víkendu lidé z vedení ANO odhodili obvyklou politickou diplomacii a rok a půl dopředu překvapivě oznámili, že vládnutí s Okamurou vylučují.

Napřed Alena Schillerová v Otázkách Václava Moravce prohlásila, že si neumí představit, že by ANO jako „jasně prozápadní hnutí“ sedělo ve vládě s SPD. A vzápětí dodala, že ona sama by ve vládě se stranou, která chce vystoupit z EU, určitě neseděla. Jako další argument proti dohodě s Okamurou pak dodala, že se SPD do hnutí ANO „strefuje“ a „okopává mu kotníky“.

O pár hodin později vyšel na serveru Novinky.cz článek, kde i Andrej Babiš oznámil, že s Okamurou do vlády nepůjde, protože „SPD na hnutí ANO neustále útočí“. A do třetice ve stejném čase odmítla na vlnách CNN Prima News koalici s SPD i budoucí lídryně ANO do evropských voleb Klára Dostálová. „S SPD mám obrovský problém, protože pro mě je červenou nití vystoupení z Unie nebo z NATO, proto si neumím představit, že by hnutí ANO spolupracovalo s takovouto stranou,“ prohlásila.

Společné zájmy

Znamenají něco tahle slova? Jak známo, ANO je pevnou rukou řízená strana, jejíž tón udává předseda, zatímco jeho podřízení neříkají nic, co by se mu nemuselo líbit. Jen pro představu: takhle opatrnost jde tak daleko, že třeba expert ANO na zahraniční politiku reagoval nedávno na otázku Respektu ohledně vztahu ke Slovensku tím, že nás poslal raději za předsedou.

Proto si lze jen těžko představit, že by o něčem tak zásadním, jako je eventuální povolební koalice či její dopředu avizované odmítnutí, mluvili lidé z ANO bez Babišova vědomí. Ostatně i zmíněný souběh tří vyjádření naznačuje, že ANO teď ve vztahu k SPD něco sleduje. Otázkou je co - ovšem zbavovat se možnosti společné vlády s Okamurou, k níž ANO nabádá i přítel na telefonu Miloš Zeman, z pohledu Babišova hnutí nedává žádný smysl.