Robert Fico chce Martina M. Šimečku poslat do vězení

Novinářům to znělo jako velká událost. Úřad slovenské vlády zval na tiskovou konferenci, kde zveřejní trestní oznámení na lídra opozice Michala Šimečku. Na místě se ale dozvěděli, že trest chtějí pro jeho otce, intelektuála a novináře Martina M. Šimečku. To by ovšem pro většinu médií nebylo zajímavé, tak se uchýlili k podvodu. Co měl novinář spáchat? Nic menšího než „hanobení národa, rasy a přesvědčení“, za což mu hrozí jeden až tři roky vězení.

Martin M. Šimečka během debaty Denníku N kritizoval Roberta Fica za jeho výrok, že Ukrajina je nesuverénní stát, a dodal: „Tento premiér malého zbabělého národa, který nikdy pořádně nebojoval, říká toto Ukrajincům, kteří umírají za svoji suverenitu.“ Později na další debatě Šimečka upřesnil: „Připouštím, že jsem udělal malou gramatickou chybu, nebylo to úplně šťastné vyjádření, měl jsem říct národ zbabělců – ne zbabělý národ – a Fico první mezi nimi, protože se bál jet do Kyjeva.“ Má kriminál za taková slova na Slovensku šanci?

Vláda tvrdé ruky

Ficova vláda v posledních týdnech rozjela tvrdý útok na všechny odbojné části společnosti. Vyhazuje policisty, kteří šetřili kauzy lidí spřízněných s vládnoucími stranami, zrušila speciální prokuraturu, která se těmito kauzami zabývala, skandalizuje nevládní organizace za údajné a nijak nedoložené zneužití veřejných peněz a slibuje konec nezávislosti veřejnoprávních médií.

„Když jednou řídíte stát, tak už je třeba přestat s těmito tanečky, a ti lidé mají z těch funkcí vypadnout. V Americe, když vyhraje prezident volby, ani šatnářka nezůstane dělat,“ řekl nedávno šéf vládní SNS Andrej Danko, proč podle něj má okamžitě skončit ředitel veřejnoprávní televize a rozhlasu. „Přestaňme tady kecat o nějakých výběrech. My řídíme stát v rámci kultury. Hlásíme se k zodpovědnosti za kulturu, za všechny oblasti. Já jsem zastánce tvrdé ruky státu, a když se tu nebude tvrdou rukou vládnout, tak to vždy ta opozice zneužije jako slabost.“

Pro dezinformační web InfoVojna Danko také při řeči o ředitelově odvolání dodal: „Národ potřebuje pomstu na těch lidech, co to tu pokazili.“ A v televizi TA3 vysvětlil, že nechce veřejnoprávní, ale státní média. Prý se čeká až po prezidentských volbách, aby se přílišným spěchem nezkomplikovala kandidatura Petera Pellegriniho.