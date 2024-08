Režimní hudebníci jako bojovníci proti „totáči“? Snažili se ho držet, jak jen to šlo

Přesně s tím obohatil veřejnou diskusi v minulých dnech Michal David. Zřejmě má pocit, že už si to může dovolit. Několik porevolučních let prožitých s hanbou v uměleckém ústraní je dávno pryč, aktér reálného diskopříběhu se stal v roce 1998 oblíbencem hokejové kabiny hrdinů z Nagana a pak vlastně široké veřejnosti. Tu dlouho obšťastňoval jen svojí hudbou, ovšem před pár dny došlo právě i na společenskou reflexi. V jeho stížnosti, že „lidi se dneska už zase bojí říct pravdu a vracíme se zpátky do totáče“, zazněl i dovětek, že proti „totáči“ se přece bojovalo, a bojovali i oni, muzikanti.